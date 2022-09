Sanofi : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a réitéré mercredi sa recommandation 'conserver' sur Sanofi, tout en réduisant son objectif de cours de 110 à 91 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la pharmacie, l'analyste justifie son abaissement par la perspective de voir le laboratoire devoir verser 12 milliards d'euros dans le cadre des procès concernant le Zantac.



L'intermédiaire fait remarquer que cette somme correspond justement au montant de la capitalisation boursière qui s'est évaporée cet été avec la montée des craintes du marché autour du dossier.



A cela s'ajoute l'échec d'un nouveau traitement contre le cancer du sein, en plus de l'arrêt des essais cliniques qui portaient sur un médicament expérimental contre la sclérose en plaques, poursuit le professionnel.



S'il reconnaît que la valorisation de Sanofi est attrayante, Berenberg estime que l'entreprise va devoir mieux exécuter son portefeuille de projets ('pipeline') afin d'être en mesure de concrétiser son potentiel de création de valeur.



