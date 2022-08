Sanofi : Audrey Derveloy nommée présidente de Sanofi France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé lundi la nomination d'Audrey Derveloy au poste de présidente de Sanofi France, à compter du 1er septembre prochain en remplacement d'Olivier Bogillot, appelé à s'expatrier aux Etats-Unis.



Dans ses nouvelles fonctions, Audrey Derveloy coordonnera l'ensemble des activités de Sanofi dans l'Hexagone, où elle représentera l'entreprise auprès de ses différentes parties prenantes.



Basée à Paris, elle rapportera à Paul Hudson, le directeur général du groupe biopharmaceutique.



Docteure en médecine et titulaire d'un DES de biologie médicale, Audrey Derveloy a débuté sa carrière au sein des Hôpitaux publics de Paris avant de rejoindre les affaires médicales de Pfizer en France.



Elle avait ensuite intégré la filiale française du laboratoire Novartis, au sein duquel elle avait progressivement évolué avant de devenir, début 2020, présidente de Novartis en Irlande.



Son arrivée chez Sanofi fait suite au départ d'Olivier Bogillot pour les Etats-Unis, où il deviendra directeur général de l'activité médecine générale dans le pays, sous la responsabilité d'Olivier Charmeil, vice-président exécutif de l'activité de médecine générale et membre du comité exécutif.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.