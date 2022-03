PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé mercredi arrêter toute nouvelle dépense non liée à l'approvisionnement de ses médicaments "essentiels" et vaccins en Russie et en Biélorussie, se disant "choqué et attristé par la brutalité de l'agression russe contre l'Ukraine".

"En plein alignement avec la position de la communauté internationale, nous avons pris la décision avec effet immédiat d'arrêter toute nouvelle dépense qui ne serait pas directement liée à la fourniture de nos médicaments essentiels et vaccins en Russie et Biélorussie", a dit le laboratoire français dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Sanofi a précisé qu'il mettait notamment fin à ses activités de publicité et de promotion, et qu'il arrêtait par ailleurs de recruter dans ces pays des patients pour les essais cliniques en cours.

"Arrêter l'ensemble de nos opérations reviendrait à priver ceux qui en ont besoin de médicaments essentiels et de vaccins. Cela irait à l'encontre de notre vocation", a-t-il ajouté dans le communiqué.

