Sanofi : Arrêt d'un essai clinique de phase III

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé vendredi l'arrêt d'un essai clinique portant sur un nouveau traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) faute d'avoir pu établi son efficacité.



Le groupe biopharmaceutique a déclaré ce matin que l'essai de phase III évaluant Dupixent dans cette maladie inflammatoire chronique de la peau n'avait pas atteint son seuil de signification statistique.



L'étude en question portait sur une sous-catégorie de patients présentant une pathologie réfractaire à toutes les autres options thérapeutiques disponibles.



S'il se dit 'déçu' par ces résultats, Sanofi dit rester déterminé, avec son partenaire américain Regeneron, à poursuivre le développement de Dupixent pour le traitement de l'UCS non contrôlée par des antihistaminiques.



Suite à ce point d'actualité, le titre du groupe pharmaceutique progressait de 0,1% en début de matinée, une performance en ligne avec celle du marché parisien.



L'UCS est caractérisée par l'apparition brutale de plaques urticariennes sur la peau et/ou d'oedèmes sur le visage, les mains et les pieds. Cette maladie peut également affecter la gorge et les voies respiratoires supérieures.



