Sanofi : Accord de licence avec la biotech chinoise Adagene

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies chinoise Adagene a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration, de recherche et de licence avec le groupe pharmaceutique français Sanofi.



Aux termes de l'accord, Adagene se verra confier des activités de recherche à un stade précoce visant à développer, sur la base de sa technologie Safebody, des conjugués anticorps-médicament masqués à partir des candidats de Sanofi.



Sanofi sera chargé, de son côté, de conduire le stade avancé des activités de recherche clinique, du développement des produits et de leur éventuelle commercialisation.



L'accord - qui prévoit un versement initial de 17,5 millions de dollars à Adagene - pourrait s'accompagner de paiements d'étapes, de développement et commerciaux de 2,5 millions de dollars avant le versement de potentielles royalties sur des ventes de médicaments à venir.



Adagene a développé une technologie à même de produire des anticorps masqués qui sont activés dans les tissus tumoraux, mais pas dans les tissus sains, ce qui permet une spécificité accrue du potentiel thérapeutique.



