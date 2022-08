Sanofi : Pourquoi le géant pharmaceutique Sanofi ralentit le CAC 40?

(BFM Bourse) - Le géant pharmaceutique français perd près de 15% depuis mardi. Sanofi fait face à des vents contraires après l'interruption des essais menés sur son médicament tolébrutinib dans la sclérose en plaques et une note d'UBS ne recommandant plus l'achat du titre. La banque helvète ne décèle plus de catalyseurs sur l'action jusqu'à la fin de l'année.

Semaine noire pour Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique cède plus de 15% en trois séances après l'arrêt de ses recrutements pour les essais cliniques d'un traitement expérimental pour certaines formes de sclérose en plaques. Une note d'UBS n'a pas manqué d'enfoncer le clou, la banque suisse n'est plus à l'achat sur le titre, pointant un manque de catalyseurs soutenant la progression future du titre. La note ravive entre autres le spectre d'un litige autour du Zantac, un médicament utilisé contre les brûlures d'estomac, en vente libre aux Etats-Unis et au Canada et retiré en 2019.

Le titre Sanofi perdait encore 5,50% à 82,64 euros vers 16h15, lâchant même plus de 12% au plus fort de la journée. Depuis mardi, Sanofi a cédé près de 15% à la Bourse de Paris, soit environ 20 millions d'euros de capitalisation qui sont partis en fumée en trois séances.

Le point de départ de cette semaine difficile pour Sanofi est un arrêt des essais cliniques concernant un traitement expérimental (tolébrutinib) pour certaines formes graves de sclérose en plaques et de la myasthénie grave. Le comité indépendant de surveillance des données (independent data monitoring committee) a demandé la suspension de trois études cliniques concernant trois indications.

Une "pause" sur le titre et un litige autour du Zantac

Mais c'est surtout une note d'UBS qui n'a pas manqué d'alimenter le courant vendeur sur le dossier. "Sanofi est sous pression depuis la veille, en réaction à des commentaires de la banque UBS qui ne recommande plus de passer à l'achat sur le titre", déclare à l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

La banque helvète a passé sa recommandation d'achat à neutre sur le dossier, tout en réduisant son objectif de cours pour le ramener à 103 euros. Une dégradation qui se justifie par la récente déconvenue sur les essais cliniques concernant le tolébrutinib. Ce n'est pas le seul échec pointé par UBS, Sanofi a rencontré des difficultés avec l'amcenestrant dans le traitement du cancer du sein avancé ou métastasique, dont les essais de phase II se sont soldés par un échec.

Les analystes d'UBS s'attendent ainsi à ce que l'action du laboratoire "marque une pause", faute de catalyseurs d'ici la fin de l'année après les deux échecs sur tolébrutinib et amcenestrant et l'expiration du brevet d'Aubagio en 2023.

UBS s'inquiète également du litige autour du Zantac, un médicament utilisé contre les brûlures d'estomac, auparavant en vente libre aux Etats-Unis et au Canada et retiré en 2019. Il est suspecté de contenir du N-nitrosodiméthylamine ("NDMA"), un ingrédient potentiellement cancérogène chez l'homme. Plus de 2.000 plaintes ont été déposées aux Etats-Unis avec l'ouverture d'un premier procès fin août. Il sera suivi d'une procédure collective en septembre. Le laboratoire français n'est pas le seul concerné par ces poursuites, Haleon et GSK sont eux aussi dans le viseur des plaignants. Elles pourraient déboucher sur des indemnisations importantes, "qui se chiffreraient en milliards de dollars", selon Deutsche Bank.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse