Sanofi : Sanofi s'associe avec Seagen pour développer des conjugués anticorps-médicament

(Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mercredi sa collaboration avec le laboratoire américain Seagen pour développer des conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu'à trois formes de cancer.

L'accord exclusif a été conclu en vue de concevoir, financer, développer et commercialiser des nouveaux ADC qui permettent de délivrer des médicaments anticancéreux puissants pour lutter contre certaines cellules tumorales.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les deux sociétés cofinanceront l'ensemble des activités de développement globales et se partageront les bénéfices de façon égale, a précisé Sanofi dans un communiqué. Pour chacune des trois cibles, Sanofi versera aussi un montant forfaitaire à l'entreprise américaine.

"Cette collaboration permettra de combiner des molécules et des plateformes pour dégager des synergies en vue de produire des candidats-médicaments ayant le potentiel de redonner espoir aux patients atteints d’un cancer et à leurs familles", a déclaré John Reed, responsable monde, recherche et développement de Sanofi.

(Rédigé par Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters