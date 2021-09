Samse : Le titre grimpe, résultats semestriels solides

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Groupe Samse signe vendredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris après la publication de résultats semestriels bien accueillis par le marché.



Vers 10h30, le titre gagne 6%, ce qui porte à plus de 31% ses gains depuis le début de l'année.



Au titre du premier semestre, le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat a fait état d'une 'très bonne dynamique', dans un contexte de marché jugé 'favorable'.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a ainsi bondi de 37% pour atteindre 930 millions d'euros, soit une hausse de 36,1% à périmètre comparable.



L'activité affiche une croissance de 23,1% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire.



Le résultat opérationnel s'élève à 61,8 millions d'euros pour le premier semestre, contre 14,6 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, Samse rappelle que son activité avait été impactée de manière significative au premier semestre 2020 par les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid‐19.



Le groupe a par ailleurs évoqué un contexte économique 'porteur', qui n'offre cependant qu'une visibilité limitée à moyen terme du fait des pénuries qui concernent - entre autres - le bois, l'aciers et les matières plastiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.