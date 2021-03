RUBIS : Le feu reste vert

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné RUBIS pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'inflexion progressive de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) est en phase de confirmation. Dans l'immédiat, la phase de latéralisation entamée sur doji le 12 février s'est achevée sur bougie remarquable et accroissement de la volatilité vendredi, avec l'appui de la fermeté des cours du brut. Un dépassement rapide et sans hésitation des points annuels (41,58 euros), viendrait affirmer davantage le biais haussier et sa durabilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action RUBIS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre RUBIS au cours de 40.20 € avec un objectif à 45.890 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 37.810 €.

Le conseil RUBIS Positif 40.200 € Objectif : 45.890 € Potentiel : +14.15 % Stop : 37.810 € Résistance(s) : 42.000 / 44.220 / 45.900 Support(s) : 38.060 / 36.400 / 31.400

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime