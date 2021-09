Rubis : Publie sa feuille de route RSE 2022-2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis annonce ce soir renforcer ses engagements par la définition, la mise en oeuvre et la publication de sa première feuille de route RSE 2022-2025.



Cette stratégie est bâtie autour de trois axes, à savoir réduire son empreinte environnementale, offrir un cadre sûr et stimulant à ses collaborateurs et contribuer à une société plus vertueuse.



Ces engagements sont assortis d'objectifs et d'indicateurs chiffrés dont les principaux sont la réduction des émissions de CO2 issues des opérations : - 20 % en 2030 (base 2019) sur les scopes 1 et 22.



Rubis s'est aussi fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 scope 3A en 2022. La société compte aussi augmenter la féminisation de l'encadrement supérieur, avec en moyenne 30 % de femmes dans les Comités de Direction en 2025.



Enfin, Rubis s'engage à former les collaborateurs à l'intégrité des pratiques avec 100 % des collaborateurs formés en 2023.





La feuille de route RSE fera l'objet d'un suivi annuel.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.