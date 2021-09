Rubis : Le titre s'enfonce, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis cède plus de 7% à Paris, pénalisé par une analyse d'Oddo BHF qui, ce matin, a réduit son objectif de cours sur le titre de 44 à 33 euros, tout en maintenant son conseil à ' neutre '.



Si les résultats du 1er semestre sont ressortis en ligne avec les attentes - avec un résultat net quasi-stable à 136 ME quant Oddo anticipait 139 ME - ' le retour à la normale prend plus de temps que prévu ', estime le broker.



En effet, ' les difficultés se concentrent toujours sur la zone Caraïbes, lourdement impactée par la crise en Haïti et par l'exposition au tourisme.

L'envolée des cotations pétrolières (+40%) limite également le potentiel de gonflement des marges unitaires (+2%) et le plan d'incentive des salariés pèse sur les frais de holding ', poursuit l'analyste.



Dans ces conditions, Oddo a annoncé réduire ses prévisions de résultat net de 6% en moyenne sur les trois prochains exercices.





