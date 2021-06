Rubis : Investissement effectif dans HDF Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis confirme son investissement dans HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, ayant obtenu 2,5 millions de titres à un prix de souscription de 31,05 euros, soit un investissement d'un montant total de 78,6 millions d'euros.



Le groupe de distribution d'énergies et de stockage de produits liquides détient ainsi désormais 18,5% du capital social et des droits de vote de HDF Energy, sur une base non diluée (17% sur une base diluée), et en devient le deuxième actionnaire.



Pour rappel, cet investissement s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique qui prévoit notamment que Rubis bénéficiera, pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans des projets que HDF Energy envisage de développer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.