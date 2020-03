Rubis : Hausse du résultat net pdg de +23% en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Rubis annonce ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 5,2 milliards d'euros en 2019, en hausse de 16% par rapport à 2018.



En revanche, à périmètre constant, les revenus baissent de -5%.



Le résultat opérationnel courant (ROC) est en croissance de 17% à 412 ME, pour un résultat net part du groupe en hausse de +23% à 307 ME.



'Les premières semaines de l'exercice 2020 témoignent d'une bonne dynamique dans un contexte de forte incertitude globale. Concernant la vague épidémique du coronavirus, des mesures appropriées de précaution ont été mises en place

dans l'ensemble du Groupe du point de vue sanitaire. Par sa dispersion géographique et par son organisation en unités locales autonomes, le Groupe est bien positionné par rapport à ce nouveau risque' indique le groupe.



