Rubis : Hausse de +11% du résultat net ajusté en 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 7135 ME en 2022 en croissance de +55% (4 589 ME en 2021). L'exercice 2022 a enregistré une hausse de +26% du résultat brut d'exploitation (RBE) à 669 ME par rapport à 2021 et de +30% du résultat opérationnel courant (ROC) à 509 ME.



En 2022, Rubis Photosol, consolidé sur neuf mois à partir du 1er avril 2022, a contribué à hauteur de 18 ME au RBE du Groupe et de - 0,8 ME au ROC.



La performance opérationnelle a été tirée par l'activité Distribution avec un ROC en hausse de 37 % à 396 ME et l'activité Support & Services avec un ROC en hausse de 17 % à 144 ME



Le résultat net ajusté ressort à 326 ME en hausse de +11% par rapport à 2021 pour un BPA ajusté (dilué) de 3,16 E en hausse de + 10 %.



La dette financière nette corporate (DFN corporate) est de 930 ME contre 438 ME au 31 décembre 2021. L'augmentation de la dette nette est principalement liée à l'acquisition de Photosol.



' Avec des leviers de croissance pertinents, le Groupe est confiant dans le fait que 2023 sera une nouvelle année d'augmentation du résultat net part du Groupe vs 2022 (ajusté de la dépréciation de l'écart d'acquisition) et du dividende, en ligne avec sa politique de distribution ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RUBIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok