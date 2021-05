Rubis : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre Rubis, qu'il fait passer de 44 à 49 euros, tout en conservant une recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, la banque privée allemande salue la publication trimestrielle 'solide' du spécialiste de la distribution de carburants, de gaz liquéfiés et de bitumes.



'Rubis a publié son point d'activité du premier trimestre, qui montre des volumes supérieures de 1% à nos prévisions', souligne-t-elle.



Berenberg évoque également des perspectives souriantes en termes de rentabilité.



'Avec une dynamique interne qui devrait rester favorable, le modèle économique résistant du groupe et son bilan solide devraient lui permettre de surperformer en 2021, sachant que des fusions-acquisitions (M&A) pourraient venir s'ajouter au potentiel haussier à court ou moyen terme', ajoute-t-elle dans sa note.



