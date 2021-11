Rubis : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé jeudi son objectif de cours sur Rubis, qu'il ramène de 49 à 33 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand reconnaît que le spécialiste de l'aval pétrolier a connu une année 2021 difficile, un phénomène qu'il attribue aux difficultés rencontrées en Haïti et à l'envolée des prix de l'énergie, qui pourrait compromettre selon lui sa capacité à réaliser des acquisitions.



Berenberg déclare toutefois s'attendre à ce que le fonds de roulement du groupe tende à se normaliser au cours des 12 mois qui viennent, tout comme ses activités devraient se reprendre et sa croissance externe faire son retour.



'A vrai dire, la faiblesse actuelle du cours de Bourse pourrait présenter une opportunité en termes de valorisation', conclut-il.



