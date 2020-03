Rubis : Bien positionné face au coronavirus, Rubis va profiter de la chute du prix du pétrole

(BFM Bourse) - Le cours du spécialiste français des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie rebondit plus rapidement que la moyenne vendredi après l'annonce de résultats 2019 en forte progression. Pour l'exercice en cours, Rubis estime que son organisation géographique le positionne plutôt bien face au risque sanitaire, tandis que la forte baisse du prix du pétrole aura "un effet globalement positif" sur les marges.

En dépit de la chute des marchés financiers et des interrogations quant à l'ampleur des retombées de la crise du coronavirus sur la conjoncture mondiale, Rubis a choisi de ne pas déroger à son historique de progression du dividende (depuis au moins l'an 2000 le coupon a augmenté chaque année, selon notre relevé). Une marque de confiance en l'avenir, étayée par des arguments concrets, qui permet au titre de rebondir de 16,41% à 41,56 euros vers 11h00 vendredi. Emporté par la chute des marchés, Rubis avait inscrit la veille un plus bas niveau depuis janvier 2017.

Ayant déjà fait état en février d'une hausse de 16% de son chiffre d'affaires annuel à 5,534 milliards d'euros (+12% hors activités destinées à être cédées), Rubis a annoncé jeudi soir avoir enregistré une progression de 17% (+11% à périmètre constant) de son résultat opérationnel courant à 412 millions d'euros grâce à une contribution homogène des trois pôles d'activité (Energie, Support et services et Terminaux). Une accélération qui permet au groupe d'afficher une croissance annuelle moyenne à deux chiffres du ROC depuis 2017.

Une activité peu soumise au cycle économique

Opérant dans la distribution finale, le négoce-approvisionnement et le stockage-logistique de produits pétroliers et chimiques, la société tire ainsi profit du positionnement défensif de ses activités. Rubis commercialise, dans plus de trente-cinq pays répartis sur trois continents, des produits ou des services de première nécessité dont la demande est peu soumise au cycle économique, qu’il s’agisse de carburants destinés au consommateur final, ou du stockage de produits pétroliers pour le compte de clients industriels.

La résultante au plan du bénéfice net est une nouvelle progression, de 23% ou 15% à périmètre constant, pour atteindre 307 millions d'euros. Remarquablement, la capacité d'autofinancement -les flux de trésorerie entièrement disponibles dégagés au cours de l'année- est encore plus importante que le bénéfice, à 524 millions d'euros.

Dans son communiqué, le groupe assure que les premières semaines de l'exercice 2020 témoignent "d'une bonne dynamique dans un contexte de forte incertitude globale".

Chute des prix du brut

Concernant la vague épidémique du coronavirus, des mesures de précaution ont été mises en place dans l'ensemble du groupe. "Par sa dispersion géographique et par son organisation en unités locales autonomes", Rubis s'estime bien positionné par rapport à ce nouveau risque.

Qui plus est, la chute des prix du brut ne menace en rien la rentabilité. "La forte baisse du prix du pétrole aura, comme lors des précédentes crises, un effet globalement positif sur les marges" : d'une façon générale la baisse devrait bénéficier (par ses effets de transfert de pouvoir d'achat) aux marchés de Rubis Énergie, qui sont principalement importateurs de pétrole. Chez Rubis Terminal, les effets attendus seraient de neutre à positif, notamment par la formation d'un contango (phénomène où les prix à termes sont croissants en fonction de l’éloignement de l’échéance) sur la structure des prix pétroliers.

La direction se dit également confiante dans la capacité de Rubis à positionner ses nouveaux actifs en Afrique de l'Est de manière rentable et à poursuivre sa croissance organique tout en disposant de moyens financiers accrus pour poursuivre sa politique d'acquisitions.

Fort de ces perspectives, Rubis proposera à la prochaine assemblée d'augmenter une nouvelle fois le dividende. Chaque action donnera droit à 1,75 euro de coupon, 10% de mieux qu'au titre de 2018.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RUBIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok