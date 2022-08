Rtl group : Objectifs abaissés avec le ralentissement économique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RTL Group chute en Bourse ce vendredi après avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours du fait du ralentissement économique qui commence à peser sur ses recettes publicitaires.



Le diffuseur européen de télévision et de radio vise désormais un résultat ajusté avant intérêt, impôts et amortissement (Ebita) compris entre 1,05 et 1,15 milliard d'euros pour 2022, alors qu'il tablait jusqu'ici sur un profit annuel de l'ordre de 1,15 milliard.



Le groupe évoque aussi l'impact des pertes plus lourdes que prévu de sa 'start-up' dans le streaming vidéo, qui devrait accroître sa perte opérationnelle à 250 millions d'euros cette année, contre 166 millions l'an dernier.



Sur ce point, le nombre d'abonnés payant à son service de vidéo à la demande - pour l'instant disponible en Allemagne et aux Pays-Bas - a grimpé de 48% sur les six premiers mois de l'année pour atteindre plus de 4,5 millions de membres.



Au premier semestre, l'Ebitda ajusté du groupe a progressé de 3,7% à 501 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,7% à près de 3,3 milliards d'euros, des chiffres très légèrement aux prévisions qui avaient été établies par les analystes.



Vers 11h15, l'action RTL chutait de 3,3% en Bourse de Francfort, pesant sur l'indice européen des médias, le STOXX Europe 600 Media, qui perdait près de 1% au même moment.



