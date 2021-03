Rtl group : Oddo reste 'neutre', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre RTL Group, tout en relevant son objectif de cours à 54 euros, contre 46 euros précédemment. Le broker estime que les résultats publiés 'ne sont pas une surprise'.



RTL Group table sur une croissance publicitaire de l'ordre de 3% en 2021 notamment en Allemagne, rapporte Oddo, précisant que RTL Group a aussi entamé une revue de sa participation de 48% dans M6. 'Une cession de M6 constituerait un catalyseur sur le titre, si la valorisation ressortait supérieure à notre attente', analyse Oddo.



Le bureau d'analyse indique finalement baisser ses attentes d'EBITA pour 2021 et 2022 de 7% en moyenne, ' au regard d'une tendance publicitaire un peu plus difficile que nous ne l'attendions au T1 mais aussi d'une petite hausse de nos attentes de coûts pour l'Allemagne'.





