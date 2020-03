Rtl group : Bénéfice net en hausse de 10% en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe européen de diffusion RTL Group a annoncé vendredi une hausse de 10% à 864 millions d'euros de son bénéfice net sur l'exercice 2019, grâce notamment à la cession de l'éditeur de cinéma Universum Film.



Hors éléments exceptionnels, son résultat avant intérêt, impôts et amortissements (Ebita) est toutefois resté stable l'an dernier, à 1,16 milliard d'euros, précise RTL dans un communiqué.



Sa marge d'Ebita s'est légèrement tassée, passant à 17,4% contre 18% en 2018.



A périmètre et à taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,2% à 6,65 milliards d'euros, porté par la progression de l'audience de RTL Deutschland et M6.



Le groupe de médias - contrôlé par l'allemand Bertelsmann - dit prévoir pour l'exercice 2020 un résultat opérationnel (Ebita) globalement stable, une perspective qui exclut toutefois un éventuel impact lié au Covid-19.



RTL avertit toutefois être confronté à de premières annulations de campagnes publicitaires, ainsi qu'à des perturbations au niveau de ses productions.



L'action progresse actuellement de 0,6% à la Bourse de Francfort.



