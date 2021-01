Royal dutch shellb : Acquisition dans les recharges électriques

(CercleFinance.com) - Shell annonce un accord pour acquérir ubitricity, société allemande détenant le plus important réseau public de recharge pour véhicules électriques du Royaume Uni, avec plus de 2700 points de recharge, soit une part de marché actuelle de plus de 13%.



Cette entreprise basée à Berlin exerce aussi ses activités dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la France, avec plus de 1500 points de recharge privés installés pour ses clients sur le vieux continent.



Cette opération, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, fera d'ubitricity une filiale détenue intégralement par la compagnie pétro-gazière. Sa finalisation est attendue plus tard au cours de cette année.



