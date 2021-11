Royal dutch shella : Reprise de la production dans le Golfe du Mexique

(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Offshore a redémarré en toute sécurité la production des plateformes Mars et Ursa dans le golfe du Mexique aux États-Unis qui avaient été arrêtées à la suite de l'ouragan Ida.



' Nous sommes fiers d'avoir restauré en toute sécurité notre pleine production dans le golfe du Mexique aux États-Unis, où les barils comptent parmi les plus faibles intensités en gaz à effet de serre au monde', a commenté Zoe Yujnovich, directrice de la production en amont.



Alors que la plate-forme Olympus a repris ses activités dès le 1er octobre, Shell retrouvera une production à 100 % dans le golfe du Mexique dès que Mars et Ursa retrouveront leurs pleines capacités, en avance sur le calendrier prévisionnel.



