Roularta : Reprend des participations de Bayard presse

(CercleFinance.com) - Roularta devient propriétaire à 100% de Plus Magazine aux Pays-Bas, Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne et Télépro en Belgique et acquiert 100% de gezondheidsnet.nl.



Roularta Media Group (RMG) reprend les 50% de participation du groupe média français Bayard Presse dans Senior Publications Nederland (SPN), l'éditeur du mensuel Plus Magazine aux Pays-Bas, Belgomedia, l'éditeur de Télépro en Belgique et de Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne via des filiales allemandes.



Depuis environ 30 ans, RMG possédait déjà en tant que co-fondateur ou co-actionnaire une participation de 50% dans SPN et Belgomedia. Cette transaction fait donc de RMG le seul actionnaire de ces sociétés.



