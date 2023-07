Rothschild & co : Rothschild & Co Concordia franchit 2/3 des votes

(CercleFinance.com) - La société Rothschild & Co Concordia a informé l'Autorité des marchés financiers du franchissement de concert en hausse, le 25 juin 2023, du seuil de 2/3 des droits de vote de la société Rothschild & Co et a précisé détenir 55,20% du capital et 66,80% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil en hausse résulte de l'attribution de droits de vote double au bénéfice du Groupe Industriel Marcel Dassault et de Rothschild & Co Concordia.



