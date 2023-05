Rothschild & co : Nomination pour les biens de consommation

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce l'arrivée de Marie Quintero-Johnson en tant que senior adviser, lui apportant plus de 30 ans d'expérience en conseil aux entreprises, acquises au sein de l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation au monde.



Avant de rejoindre le groupe financier, elle était en effet responsable du développement de l'entreprise chez Coca-Cola, où elle dirigeait une équipe chargée notamment de toutes les transactions de fusion, d'acquisition et de cession à l'échelle mondiale.



