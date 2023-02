Rothschild & co : Vers un nouveau bureau à Miami

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce son intention de se développer sur le marché du sud de la Floride avec un nouveau bureau à Miami, pour garantir aux clients existants et potentiels de la région un accès à son expertise de classe mondiale.



Éric Hirschfield, qui a rejoint l'établissement financier en 2016 en tant que responsable du bureau de Chicago et de la région du Midwest, supervisera le lancement et dirigera le nouveau bureau de Miami.



Il sera initialement rejoint par Jaime Arrastia, co-responsable de la consommation, des ventes au détail et des loisirs et vice-président des activités de conseil mondial en Amérique du Nord, et par Hugo Dryland, président du secteur des métaux et des mines.



