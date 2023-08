Rothschild & co : Un concert d'actionnaires franchit les 2/3

(CercleFinance.com) - Le concert composé de la société Rothschild & Co Concordia et de divers actionnaires de la société Rothschild & Co et investisseurs, a informé l'AMF du franchissement de concert en hausse, le 28 juillet 2023, du seuil de 2/3 du capital de la société Rothschild & Co.



Le concert a précisé détenir 58 278 300 actions Rothschild & Co représentant 95 362 020 droits de vote, soit 75,59% du capital et 79,98% des droits de vote de la société.



