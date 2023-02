Rothschild & co : Recul de 21% du BPA en 2022

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co. publie un chiffre d'affaires de 2,9 MdsE au titre de l'exercice 2022, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité a cependant reculé de 4% pour la division Global Advisory (à 1,8 MdE), et progressé de 19% dans le Wealth and Asset Management (à 703 ME), et +2% dans le Merchant Banking (à 406 ME).



Le bénéfice net ressort finalement en recul de 21%, à 606 ME, avec un BPA également en recul de 21%, à 8,38 euros.



Rothschild présente un ROTE de 20,7% au titre de 2022 contre 32,3% un an plus tôt.



