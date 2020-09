Rothschild & co : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Rothschild & Co, avec un potentiel de hausse de plus de 25% par rapport à son objectif de cours relevé de 25,9 à 28,4 euros sur le titre de l'établissement financier.



'La performance du pôle advisory au second trimestre ainsi que les indicateurs qualitatifs valident le plus grand optimisme du management sur les perspectives de revenus 2020 de ces métiers', pointe l'analyste, qui y voit aussi un signal positif pour 2021.



Le bureau d'études relève donc ses prévisions. 'Enfin, l'approche sélective que la BCE semble dorénavant adopter en matière de dividende devrait placer Rothschild & Co dans une position plutôt favorable', estime-t-il par ailleurs.



