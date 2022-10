Rothschild & co : Nomination en conseil pour les médias

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce l'arrivée de Sang Shin au sein de son activité Global Advisory en tant que managing director au sein de l'équipe Media & Telecom, poste auquel elle rapportera à Jonathan Herbst, Head of North America Media & Telecom.



Avant de rejoindre Rothschild & Co, Sang Shin était managing director de l'activité de conseil aux entreprises chez Evercore. Auparavant, elle était vice-présidente principale du groupe TMT de Goldman Sachs à New York.



'Sa solide connaissance de l'industrie des médias et des télécommunications améliore notre capacité à fournir des conseils stratégiques à nos clients, et renforce notre équipe sectorielle chevronnée', commente Jimmy Neissa, directeur de Rothschild & Co Amérique du Nord.



