Rothschild & co : Nomination d'un conseiller en stratégie

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce la nomination de Richard Hurowitz en tant que conseiller stratégique pour l'Amérique du Nord.



Richard Hurowitz dispose de plus de 20 ans d'expertise en conseil aux entreprises. 'Il jouera un rôle important dans l'expansion et la croissance de l'entreprise', assure Rothschild & Co.



Basé à New York, Richard Hurowitz travaillera avec Lee LeBrun, responsable du conseil mondial, Amérique du Nord, et Warner Mandel, co-responsable mondial de la technologie, des médias et des télécommunications.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel