Rothschild & co : Nomination à la gestion de fortune à Milan

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce la nomination de Paola Volponi à la tête de la gestion de fortune en Italie. Basée à Milan aux côtés du PDG local Andrea Battilani, elle apportera plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers.



Entre 2011 et 2020, elle a exercé diverses fonctions chez UBS Wealth Management, dont celle de responsable d'UHNW Italy. Avant de rejoindre la banque helvétique, Paola Volponi a travaillé chez JPMorgan pendant 17 ans (1994-2011).



