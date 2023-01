Rothschild & co : L'UE valide la coacquisition de A2Mac1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Financière Hary SAS et de ses filiales (' A2Mac1 ') par Rothschild & Co, toutes les deux basées en France, et par Providence Equity Partners (' Providence '), basée aux États-Unis.



A2Mac1 est une société de bases de données B2B fournissant des services d'ingénierie et d'analyse comparative technique, principalement pour l'industrie automobile.

Rothschild est une banque d'investissement et une société de services financiers.

Providence est une société de capital-investissement spécialisée, entre autres, dans les secteurs des médias, des communications, de l'éducation, et des logiciels en Amérique du Nord et en Europe.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de l'absence de chevauchement d'activités entre les parties.





