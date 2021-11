Rothschild & co : Hausse de 62% des revenus sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus sont en hausse de 65% au 3ème trimestre 2021 à 666,7 ME. Sur 9 mois, la hausse est de 62% à 2 016,6 ME.



Pour l'activité du Conseil financier, les revenus sont de 464 millions d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 77% (T3 2020 : 262 millions d'euros). Les revenus sur neuf mois sont de 1 297 millions d'euros, en hausse de 64%.



Les revenus de la Banque privée et gestion d'actifs sont de 151 millions d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 29% (T3 2020 : 117 millions d'euros) est de 425 millions d'euros sur neuf mois, en hausse de 15% (9 mois 2020 : 369 millions d'euros).



' Nous prévoyons la poursuite des niveaux d'activité actuels de l'activité du Conseil financier jusqu'à la fin de l'année 2021, les revenus du quatrième trimestre devant être particulièrement élevés, ce qui nous permet d'être très positifs quant aux perspectives de ce métier en 2021 ' indique la direction.



