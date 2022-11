Rothschild & co : Hausse de 30% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co. publie un chiffre d'affaires de 864 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 30% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est d'ailleurs en hausse dans toutes les divisions, aussi bien en Conseil financier (+18%, à 547 ME) qu'en Banque privée et gestion d'actifs (+9%, à 164 ME), Merchant Banking (+207%, à 145 ME) ou encore Autres métiers et fonctions centrales (+137%, à 10 ME).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA ressort à 2238 ME, en hausse de 11%.



'Sous réserve de circonstances exogènes, nous anticipons que nos trois métiers continuent d'afficher de solides performances au cours du quatrième trimestre 2022, bien qu'en deçà des niveaux de 2021', indique la société.



'Les stratégies claires à long terme pour chaque métier nous permettent de demeurer optimistes et de délivrer une solide performance au cours de l'année 2022. Toutefois, l'année 2023 sera probablement plus compliquée compte tenu de l'environnement macroéconomique et géopolitique', conclut Rothschild & Co.



