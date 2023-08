Rothschild & co : Fusion de Redburn et Atantic Equities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co. fait savoir que Redburn, courtier européen spécialisé dans la recherche sur les actions et membre du groupe Rothschild, a finalisé la fusion de ses activités avec le courtier américain Atlantic Equities.



Les deux sociétés donnent ainsi naissance au courtier transatlantique Redburn Atlantic, dont le siège sera basé à Londres.



'En réunissant à Londres la recherche américaine et européenne de manière unique, Redburn Atlantic bénéficiera d'une approche industrielle véritablement mondiale', assure Rothschild & Co.



La société fournira des services de recherche et d'exécution à environ 700 investisseurs institutionnels avec des équipes de distribution basées à Londres, New York, Boston, Paris, Francfort, Genève et Madrid.



Redburn Atlantic constituera par ailleurs la branche d'exécution des marchés des capitaux propres de Rothschild & Co dans le but de fournir des participations pour les clients dans les introductions en bourse, les placements et les transactions en bloc.





