Rothschild & co : Deux nouvelles recrues dans la tech aux USA

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co a annoncé mardi avoir recruté deux banquiers d'affaires spécialisés dans les nouvelles technologies afin de renforcer ses équipes sur la côte Est des Etats-Unis.



Michael Buchbinder, un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans le secteur des logiciels, sera basé à New York. Il rendra compte à David Baron, le patron de la branche Ouest du pays et le responsable des activités liées à la technologie en Amérique du Nord.



Patrick Mastan, un banquier déjà passé par KeyBanc, Lazard et Deutsche Bank, rejoindra quant à lui les bureaux de Boston, qui ont ouvert l'an dernier, avec l'objectif de consolider la présence du groupe dans la région.



