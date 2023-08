Rothschild & co : Deux nouveaux associés-gérants aux USA

(CercleFinance.com) - La banque d'affaires Rothschild & Co a annoncé lundi avoir recruté deux nouveaux associés-gérants afin d'étoffer ses équipes dédiées au marché américain de la santé.



Recruté chez le spécialiste de la télésanté LifeMD, Alex Mironov va apporter à la firme ses 20 années d'expérience dans le secteur pharmaceutique, dans des domaines allant des fusions-acquisitions (M&A) à la stratégie d'entreprise.



Il sera basé à New York.



En provenance de Piper Sandler après un passage chez Lazard, Matthew O'Donnell est un banquier affichant lui aussi une excellente connaissance du secteur.



Il s'installera pour sa part dans les bureaux de Boston, que Rothschild avait ouvert en 2021.



