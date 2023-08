Rothschild & co : Chute de 49% du résultat net pdg semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co publie un résultat net part du groupe de 128 ME au titre du 1er semestre, en recul de 49% par rapport à la même période un an plus tôt, laissant apparaître un BPA de 1,74 euro, en baisse de 49%.



Les revenus semestriels ressortent à 1241 ME, en baisse de 10%. En détail, les revenus semestriels reculent de 21% dans le conseil financier, de -25% dans le Merchant Banking, et augmentent de 24% dans la banque privée et gestion d'actifs.



'Après deux années 2021 et 2022 exceptionnelles, le premier semestre 2023 a montré certains signes de ralentissement. Les conditions de marché ont eu un impact direct sur nos activités de Conseil financier et de Merchant Banking', a commenté Alexandre de Rothschild, Président exécutif.



'Bien que les perspectives soient incertaines, nous restons confiants dans la poursuite de la bonne performance du Groupe en 2023', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.