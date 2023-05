Rothschild & co : Baisse de 10% des revenus au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une baisse de 10% des revenus du premier trimestre à 606,2 millions d'euros (T1 2022 : 675,3 millions d'euros). ' Au premier trimestre, les revenus ont été négativement impactés par un effet change de 4 millions d'euros ' indique le direction.



Dans l'activité Conseil financier, les revenus trimestriels sont en baisse de 21% à 326,8 millions d'euros1 (T1 2022 : 413,5 millions d'euros), reflétant des niveaux d'activité plus faibles au cours de ce trimestre.



Pour l'activité Banque privée et gestion d'actifs, les actifs sous gestion ont augmenté de 6% (5,6 milliards d'euros) à 99,7 milliards d'euros au 31 mars 2023 (31 décembre 2022 : 94,2 milliards d'euros), grâce à une collecte nette de 1,5 milliard d'euros et à un effet marché positif de 4,0 milliards d'euros.



' Nous anticipons que nos trois métiers continueront d'afficher des performances de bonne facture en 2023, bien qu'en deçà des niveaux de 2022. Les stratégies claires à long terme de chaque métier nous donnent confiance pour l'avenir, conscients que 2023 sera une année plus difficile compte tenu de l'environnement macroéconomique et géopolitique ' indique la direction.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.