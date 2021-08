Roctool : Premier bilan positif du partenariat avec Texen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout juste un an après la signature de son accord de collaboration avec Texen, Roctool dresse un bilan favorable de son partenariat avec le spécialiste de l'emballage pour les produits cosmétiques.



Le groupe de moulage par compression des plastiques souligne que leur coopération est désormais 'en ordre de marche', voire appelée à s'intensifier, puisque Texen a décidé d'investir massivement dans de nouveaux systèmes de production.



Après l'installation de premiers équipements en 2020, Texen a prévu d'accélérer le déploiement de la technologie Roctool sur son parc industriel, plusieurs lignes de production étant d'ores et déjà dotées de ses nouveaux systèmes.



C'est le cas, entre autres, du 'Texen lab', qui propose depuis début 2021 des ressources répondant aux enjeux de la conception durable.



En une année, le partenariat non-exclusif conclue entre les deux sociétés s'est ainsi concrétisé par un premier développement 'ultra-premium' en résine 100% recyclée.



Ce projet constitue, d'après Roctool, les prémices d'une gamme de maquillage devant s'appuyer sur des résines PCR.



Texen est le marque d'éco-transition de PSB Industries pour ce qui concerne le packaging des produits de luxe et de beauté.



