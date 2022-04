Roctool : L'action Roctool dopée par un accord dans le moulage plastique avec Saint-Gobain

(BFM Bourse) - Saint-Gobain Mobility, un leader mondial dans sa spécialité, va combiner sa technologie de drapage 3D automatisé pour fabriquer des pièces composites avec la technologie de moulage "heat & cold" pour démultiplier la capacité de production d'un seul moule.

Après une correction de 42% depuis son sommet de début janvier, l'action Roctool rebondit de 17,09% à 4,11 euros mercredi en fin de séance, alors que le spécialiste des technologies de moulage plastique (et composite) a fait part d'une collaboration avec Saint-Gobain Mobility Aerospace, pôle dédié à l'aérospatial de Saint-Gobain Mobility (premier fournisseur mondial de systèmes pour le marché de la mobilité).

Le site bordelais de Saint-Gobain Aerospace et Roctool ont uni leurs efforts pour proposer une fabrication rapide de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D, des pièces employées pour diverses applications dans de nombreux secteurs tels que la mobilité, l'énergie, le médical, le militaire, les communications, l'aéronautique et le maritime.

La technologie de "drapage 3D automatisé" de Saint-Gobain permet de concevoir des composants en optimisant les performances et leur poids, en apportant un important gain de temps par rapport au drapage manuel, étape fastidieuse. La pièce composite ou thermoplastique finale obtenue avec ces préformes, de mise en œuvre rapide, reproductible et à la forme finale, est ensuite consolidée lors de la cuisson avec l'infiltration de résines thermodurcissables liquides ou l'incorporation de fibres thermoplastiques lors du tricotage.

Une production largement accélérée

Mais jusqu'à présent, la durée (5 à 10 heures) du cycle de cuisson conventionnel limitait la cadence de production de la technologie de préforme 3D. Une solution de cuisson rapide était donc également nécessaire pour véritablement tirer profit des systèmes de stratification productifs de Saint-Gobain. C'est chose faite grâce à la réunion des deux technologies, qui a multiplié par... 50 la capacité de production d'un seul moule.

La firme savoyarde, spécialiste des technologies de chauffage par induction et de refroidissement de moules pour matières plastiques et composites, a développé un système de moulage augmentant considérablement l'efficacité de l'étape de cuisson (réduisant sa durée entre 15 à 30 minutes) pour la polymérisation de matériaux composites ou la thermocompression de pièces thermoplastiques. Appelée "Heat & Cool", cette technologie brevetée dont Roctool donne l'accès sous licence aux industriels, permet un chauffage rapide et homogène de la surface du moule et un refroidissement efficace par des canaux standards (avec un débit d'eau entièrement turbulent). "L'association de ces deux technologies offre une vitesse de fabrication parmi les plus élevées des industries à haute performance d'aujourd'hui et certainement une nouvelle fenêtre d'applications pour nos clients qui ont besoin de pièces composites ou thermoplastiques", souligne le groupe.

Conjointement, l'utilisation des deux technologies améliore considérablement l'empreinte environnementale, la technologie de tricotage ne produisant pratiquement aucun déchet (30% d'économie de matière en moyenne) et ne nécessitant aucun congélateur pour stocker la matière première (alors que dans l'industrie composite classique, des préimprégnés sont stockés pendant 1 an à -18°celsius), tandis que le système d'induction rapide permet d'économiser jusqu'à 50% de Kwh par rapport à un cycle de four classique (qui correspondrait à 50 tonnes de CO2 par ligne de production, indique le directeur général de Saint-Gobain Aerospace, Scott Huth).

"Nous sommes persuadés que les équipementiers et les fabricants ont besoin de solutions clés en main pour répondre rapidement aux demandes du marché. Notre collaboration exclusive avec Saint-Gobain pour des segments de marché spécifiques concentre les efforts sur l'un des acteurs clés et est un autre bon exemple de l'importance de combiner les technologies des matériaux et les procédés de transformation", a déclaré de son côté Mathieu Boulanger, PDG de Roctool.

Roctool n'a cependant pas communiqué d'éventuels détails financiers.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse