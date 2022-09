Roche bobois : Résultat net plus que doublé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie au titre des six premiers mois de 2022, un résultat net en croissance de 124,5% à 20,1 millions d'euros et un EBITDA courant record, en hausse de 52,8% à 47,9 millions (+47,8% à taux de change constant).



Le distributeur d'ameublement a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 27,2% à 203 millions d'euros (+22,9% à changes constants), avec une croissance forte sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier la zone Etats-Unis et Canada.



Au vu de ces résultats conjugués au niveau de volume d'affaires ainsi qu'au portefeuille global de commandes (178 millions d'euros au 30 juin), Roche Bobois vise pour 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 385 millions et un EBITDA en forte hausse.



