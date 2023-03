Rio tinto ord : Vers une coentreprise avec First Quantum au Pérou

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir conclu un accord avec First Quantum Minerals ('First Quantum') afin de former une coentreprise qui travaillera à débloquer le développement du projet de cuivre La Granja au Pérou, l'un des plus grands gisements de cuivre non développés au monde.



La Granja est un corps minéralisé complexe situé à haute altitude à Cajamara, dans le nord du Pérou, qui a le potentiel d'être une grande exploitation à long terme, avec une ressource minérale indiquée et présumée publiée totalisant 4,32 milliards de tonnes à 0,51 % de cuivre.



La coentreprise réunira les connaissances, l'expertise et les ressources combinées de Rio Tinto et de First Quantum Minerals pour faire avancer le projet.



Dans le cadre de la transaction proposée, First Quantum acquerra une participation de 55% dans le projet pour 105millions de dollars et s'engagera à investir davantage jusqu'à 546millions de dollars dans la coentreprise.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction des approbations réglementaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.