Rio tinto ord : Ventes record pour diamants d'exception

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir aujourd'hui que l'ensemble de sa collection 2021 intitulée ' Once in a Blue Moon Tender ', a été acheté par Kunming Diamonds, spécialiste hongkongais des diamants de couleur, à l'occasion d'une vente 'record'. La collection était composée de 41 lots de diamants bleus et violets, issus de la mine d'Argyle (Australie occidentale).



Fermée en novembre 2020, la mine d'Argyle produisait sporadiquement de petits diamants d'une gamme de nuances tirant du bleu au violet. ' Il est extrêmement peu probable qu'il puisse un jour y avoir une autre offre de gemmes de ce spectre de couleurs et issues d'une seule mine ', souligne Rio Tinto.



Le groupe minier a par ailleurs annoncé la vente de 70 diamants roses et rouges de sa collection 2021 intitulée The Journey Beyond, regroupant ' le summum de la production d'Argyle de sa dernière année d'exploitation '.



Âprement disputés par des acheteurs aux quatre coins du monde, ces diamants se sont vendus à des prix record, assure le groupe minier qui s'est montré peu disert à ce sujet, se contentant d'indiquer que 19 enchérisseurs de neuf pays avaient été retenus.



