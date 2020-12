Rio tinto ord : Souhaite reconstruire sa relation avec le PKKP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto assure prendre des mesures afin de reconstruire ses relations avec les peuples aborigènes Puutu Kunti Kurrama et Pinikura (PKKP) à la suite des destructions de Juukan Gorge de mai 2020.



Le PKKP, en coopération avec Rio Tinto, a participé à des travaux de remise en état à Juukan Gorge et ces travaux se poursuivront, indique Rio Tinto.



Une session conjointe des conseils d'administration du PKKP et de Rio Tinto a eu lieu pour réaffirmer les excuses et l'engagement de Rio Tinto à reconstruire cette relation.



De son côté, le PKKP prend note de la nomination du nouveau directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, et espère que les discussions entre le PKKP et Rio Tinto se poursuivront dans une direction positive, rapporte Rio Tinto.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.