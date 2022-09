Rio tinto ord : S'associe avec Volvo pour la décarbonisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Volvo Group ont signé un protocole d'accord pour créer un partenariat dans le cadre duquel Rio Tinto fournira à Volvo Group des produits et des solutions à faible émission de carbone provenant de sources responsables.



Ce partenariat multi-matériaux permettra à Rio Tinto de faire progresser ses engagements en matière de durabilité dans ses opérations et ses chaînes d'approvisionnement. Il soutiendra le Groupe Volvo dans son ambition de parvenir à un avenir net zéro.



Le partenariat vise à garantir l'approvisionnement en matériaux tels que le lithium, l'aluminium à faible teneur en carbone, le cuivre et les produits métallurgiques.



Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : ' Nous travaillerons ensemble pour soutenir la décarbonisation et fournir des matériaux à faible teneur en carbone qui seront utilisés dans la gamme de produits innovants de Volvo, y compris les véhicules électriques et autonomes. '



Martin Lundstedt, président et chef de la direction de Volvo, ajoute : ' En abordant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'utilisation de matériaux à faible teneur en carbone à la fourniture à nos clients de solutions de transport autonome, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur et durable. '



