Rio tinto ord : Restaurera le parc d'attraction d'Oulan-Bator

(CercleFinance.com) - Rio Tinto Mongolia a signé ce jour un protocole d'accord avec le bureau du maire de la ville d'Oulan-Bator et le National Amusement Park afin d'entreprendre un projet de restauration dans le parc national d'attractions.



Dans le cadre de ce partenariat, Rio Tinto Mongolia restaurera 10 hectares de terrain, entre le Palais des enfants et la route du soleil.



Le projet permettra de créer un nouvel espace vert, avec des installations supplémentaires pour que les gens puissent profiter d'activités récréatives dans un environnement sûr et propre.



National Amusement Park assurera le transfert gratuit du terrain à la propriété publique et procédera à un réaménagement commercial sur les six hectares de terrain adjacents, en veillant à l'alignement avec le concept global et la conception du parc.



' Ce projet souligne notre engagement à contribuer à la société et au développement durable en Mongolie ', souligne le directeur exécutif de Rio Tinto Mongolie, Kh.Amarjargal.



Le projet devrait durer quatre ans. Rio Tinto Mongolia supervisera les processus d'appel d'offres pertinents pour les activités du projet, y compris la conception et la construction.



