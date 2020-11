Rio tinto ord : Renforce ses liens avec une université chinoise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce le renforcement de son partenariat avec l'Université chinoise de Tsinghua, à travers un accord de 30 millions de yuans supplémentaires (4,5 millions de dollars) au cours des cinq prochaines années, dans le but de soutenir les projets de recherche du Centre commun de recherche Tsinghua-Rio Tinto pour les ressources, l'énergie et le développement durable.



Rio Tinto et l'Université Tsinghua ont créé le Centre commun de recherche en 2012 pour rassembler des experts de premier plan de Chine et du monde entier pour étudier, générer et partager des idées et des meilleures pratiques pour le développement durable.



Au cours des huit dernières années, le partenariat a produit plus de 90 documents de recherche sur des sujets de durabilité, avec de multiples recommandations politiques soumises aux autorités chinoises.



