Rio tinto ord : Rehausse son offre d'achat sur Turquoise Hill

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier avoir soumis une proposition améliorée non contraignante au conseil de Turquoise Hill pour acquérir environ 49 % des actions émises et en circulation de la société.



Selon les termes de la proposition améliorée, les actionnaires minoritaires de Turquoise Hill recevraient 40 $ CA (soit 31 USD) en espèces par action de Turquoise Hill.



Pour rappel, Turquoise Hill avait refusé mi-août la proposition initiale de Rio Tinto. Le groupe minier proposait alors 34 $ CA (26 USD) par action.



La nouvelle offre valorise le capital social minoritaire de Turquoise Hill à environ 3,1 milliards de dollars US et représente une prime de 18% par rapport à la 1ère proposition.



Il s'agit aussi d'une prime de 56% par rapport au cours de clôture de l'action de Turquoise Hill à la Bourse de Toronto le 11 mars 2022, la veille de la proposition initiale de Rio Tinto.



Pour Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, cette proposition offre 'une valeur totale et juste aux actionnaires de Turquoise Hill'. Pour lui, l'accepter serait 'le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes'.



